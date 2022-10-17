Международная федерация волейбола объявила об изменении формата чемпионата мира

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение изменить формат чемпионата мира по волейболу. Организация объявила, что на следующих этапах мирового первенства игровая система реконструируется.

FIVB увеличит количество участников. В мужском и женском турнирах сыграют 32 команды. Они будут разделены на восемь групп по четыре сборные, из которых в 1/8 финала соревнований пройдут по два лучших коллектива.



Следующие чемпионаты мира по волейболу среди мужчин и женщин пройдут в 2026 году. Ранее СМИ сообщали, что Япония подала заявку на право проведения обоих турниров. Рассматривается и кандидатура Польши на организацию мирового первенства. FIVB выберет страну для проведения чемпионата мира в декабре.