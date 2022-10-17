Международная федерация волейбола объявила об изменении формата чемпионата мира
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Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение изменить формат чемпионата мира по волейболу. Организация объявила, что на следующих этапах мирового первенства игровая система реконструируется.
FIVB увеличит количество участников. В мужском и женском турнирах сыграют 32 команды. Они будут разделены на восемь групп по четыре сборные, из которых в 1/8 финала соревнований пройдут по два лучших коллектива.
Следующие чемпионаты мира по волейболу среди мужчин и женщин пройдут в 2026 году. Ранее СМИ сообщали, что Япония подала заявку на право проведения обоих турниров. Рассматривается и кандидатура Польши на организацию мирового первенства. FIVB выберет страну для проведения чемпионата мира в декабре.
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