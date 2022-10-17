Премия «Яхтсмен года Санкт-Петербурга 2022»: начинается приём заявок!

В Северной столице в восьмой раз будет присуждена региональная премия «Яхтсмен года Санкт-Петербурга», которая призвана отметить выдающиеся достижения яхтсменов разных возрастов, а также выделить тех, кто внёс заметный вклад в укрепление морских традиций в городе на Неве. Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии вручения, которая состоится 16 декабря.

Премия «Яхтсмен года Санкт-Петербурга» учреждена Санкт-Петербургским парусным союзом и Яхт-клубом Санкт-Петербурга.



По традиции номинантов на премию может выдвинуть любой желающий. Приём заявок уже открыт и продлится до 9 декабря. Форма для выдвижения находится по ссылке.



«Профессиональная премия – это хороший инструмент, чтобы подвести итоги года, а также поздравить и поощрить яхтсменов, парусных деятелей, тренеров и фотографов за их успехи и достижения. Приглашаем участников парусного сообщества активно выдвигать номинантов. О каждом из них мы расскажем на ресурсах СППС. Пусть успехи наших яхтсменов останутся сохранёнными в парусной летописи», — сказал Владимир Любомиров, президент Санкт-Петербургского парусного союза, командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга.

В этом году победителей определят в следующих номинациях:

1. Открытие года.

2. Яхтсмен года (до 23 лет).

3. Яхтсменка года (до 23 лет).

4. Команда года (до 23 лет).

5. Тренер года.

6. Фотография года.

7. Лучший дальний спортивный поход.

8. За вклад в развитие парусного спорта в Санкт-Петербурге.

9. Команда года (от 24 лет).

10. Яхтсмен года.

11. Яхтсменка года.

По окончании приёма заявок сформированный список претендентов будет направлен членам жюри для голосования. В состав экспертного жюри вошли члены президиума Санкт-Петербургского парусного союза – руководители ассоциаций классов и парусных школ, командоры яхт-клубов и другие яхтенные общественные деятели.

Победителя в номинации «Фотография года» определит жюри, состоящее из профессионалов сферы медиа: представителей пресс-служб (Комитет по физической культуре и спорту, Яхт-клуб Санкт-Петербурга) и известных СМИ (телеканалы «Матч ТВ» и «Санкт-Петербург», радио «Зенит», журнал Yacht Russia, издательство «Тарпон-медиа», газета «Санкт-Петербургские ведомости»). Загрузить свои фотоработы (не более трёх от одного автора!) можно по той же ссылке.

Имена победителей будут названы на торжественной церемонии вручения премии 16 декабря в 18.00. Место проведения: здание АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» (проспект Крузенштерна, д. 18, стр. 8).



За новостями премии можно следить на ресурсах СППС. Официальные результаты будут опубликованы на сайтах СППС и Яхт-клуба Санкт-Петербурга: www.sailingunion.ru и www.yacht-club-spb.ru.



Более детально с правилами премии можно ознакомиться в Положении, которое опубликовано на сайте СППС.