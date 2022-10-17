Сербия стала лидером рейтинга женских волейбольных сборных, Россия — в топ-10

Международная федерация волейбола опубликовала обновлённый рейтинг женских национальных команд. Сборная Сербии расположилась на первой строчке, второе место заняла Италия, третьей стали бразильянки. Команда России осталась на восьмой позиции.



Рейтинг FIVB женских волейбольных сборных (топ-10)

1. Сербия — 393 очка.

2. Италия — 391.

3. Бразилия — 381.

4. США — 354.

5. Китай — 338.

6. Япония — 316.

7. Турция — 299.

8. Россия — 278.

9. Доминиканская Республика — 262.

10. Польша — 252.

Ранее сборная Сербии стала победителем чемпионата мира по волейболу. В финальном матче команда Даниэле Сантарелли уверенно переиграла Бразилию. Сербки защитили титул чемпионок мира. MVP мирового первенства стала диагональная Тияна Бошкович.

Сборная России не выступала на чемпионате мира из-за отстранения в связи с ситуацией на Украине.