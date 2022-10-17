Иранской скалолазке грозит тюрьма за выступление на соревнованиях без хиджаба
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Иранская спортсменка Эльназ Рекаби выступила на соревнованиях по скалолазанию в Сеуле (Южная Корея) без хиджаба. Она просто собрала волосы в хвост. Этим действием девушка нарушила закон Ирана от 1983 года, согласно которому женщинам, которые не прикрываются на публике, грозят уголовное преследование и штрафы.
Рекаби стала первой спортсменкой за 43 года, которая решилась на подобный поступок. Сообщается, что представительница Ирана таким способом хотела выразить протест против смерти 22-летней Махсы Амини, скончавшейся после задержания полицией.
Эльназ Рекаби на соревнованиях заняла четвёртое место. В 2021 году на чемпионате мира в Москве она стала бронзовым призёром в многоборье, выступая в хиджабе.
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