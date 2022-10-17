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Бухлицкий предположил, когда сборную России по пляжному футболу вернут на мировую арену

Бухлицкий предположил, когда сборную России по пляжному футболу вернут на мировую арену
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Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий предположил, когда сборную России вернут на мировую арену.

«У нас сейчас хороший уровень пляжного футбола. Мы провели хороший международный турнир, и это здорово, что в нынешней политической ситуации нам удалось это сделать. Отрадно за русских игроков, что они имеют возможность соревноваться, нам удается держать свой уровень, но если турниров не будет, будет деградация", — сказал Бухлицкий.

Рано или поздно нас вернут на мировую арену, я это знаю. Сейчас пока готовимся к тому, что будем вновь восхищать. Мы действующие чемпионы мира, будем возвращать свои победы», — приводит слова Бухлицкого ТАСС.

40-летний Бухлицкий также является пятикратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России, трёхкратным чемпионом Евролиги.

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