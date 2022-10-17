Бухлицкий предположил, когда сборную России по пляжному футболу вернут на мировую арену

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий предположил, когда сборную России вернут на мировую арену.
«У нас сейчас хороший уровень пляжного футбола. Мы провели хороший международный турнир, и это здорово, что в нынешней политической ситуации нам удалось это сделать. Отрадно за русских игроков, что они имеют возможность соревноваться, нам удается держать свой уровень, но если турниров не будет, будет деградация", — сказал Бухлицкий.
Рано или поздно нас вернут на мировую арену, я это знаю. Сейчас пока готовимся к тому, что будем вновь восхищать. Мы действующие чемпионы мира, будем возвращать свои победы», — приводит слова Бухлицкого ТАСС.
40-летний Бухлицкий также является пятикратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России, трёхкратным чемпионом Евролиги.
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