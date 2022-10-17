Президент ФФР: Россию на международном конгрессе поддержат более 100 стран

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался о предстоящем конгрессе Международной федерации фехтования (FIE). Ближайшее заседание конгресса FIE состоится в конце ноября в Лозанне (Швейцария).
«Если брать сам офис в Лозанне — чтобы не распространялась информация, они подписали документ. Я стараюсь не беспокоить членов исполкома Международной федерации фехтования, потому что они что-то подписали. Не только я, но и, вы сами понимаете, мы получаем поддержку от других стран. На ближайшем конгрессе нас поддержат более 100 стран. Но я всегда говорю такую поговорку: пока ты не сел в самолёт, на Олимпиаду ты не летишь. Произойдёт — произойдёт, а лишний раз говорить об этом не хочется», — цитирует Мамедова «РИА Новости Спорт».
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