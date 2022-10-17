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Путин подписал распоряжение о Годах российско-китайского сотрудничества в области спорта

Путин подписал распоряжение о Годах российско-китайского сотрудничества в области спорта
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о тесном сотрудничестве с Китаем в области физической культуры и спорта. Оно рассчитано на 2022 и 2023 годы.

«В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области физической культуры и спорта провести в 2022-2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта», — говорится в документе.

Также российской части организационного комитета было поручено в месячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий, предусмотрев в том числе проведение в 2023 году в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта с участием университетских команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

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