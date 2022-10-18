На 83-м году жизни скончался олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Юрий Климов
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На 83-м году жизни скончался чемпион Олимпийских игр – 1976 в составе сборной СССР по гандболу Юрий Климов, сообщает пресс-служба ГК ЦСКА.
«Не стало прославленного отечественного гандболиста и одного из учредителей нашего клуба Юрия Михайловича Климова. В его послужном списке значатся победы в чемпионате СССР и Кубке страны, Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков EHF. А самым громким успехом в его карьере стал триумф на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году в составе сборной СССР», — говорится в сообщении.
Всего за сборную СССР Климов провёл 173 матча. С 1979 года работал тренером молодёжной сборной СССР, с 1980 по 1982 год — в основной команде. В 2006 году привёл сборную Ирана к бронзовым медалям Азиатских игр.
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