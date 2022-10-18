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Фото: Магнус Карлсен катается на лыжах

Фото: Магнус Карлсен катается на лыжах
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16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию, на которой можно посмотреть, как он катается на лыжах.

Фото: из личного архива магнуса карлсена

Магнус Карлсен удерживает звание чемпиона мира по шахматам с 2013 года. Тогда он в матче на первенство мира обыграл индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда со счётом 6,5:3,5. После этого норвежец выиграл ещё четыре матча за корону. В 2014 году Магнус вновь победил Ананда, в 2016-м — россиянина Сергея Карякина, в 2018-м — американца Фабиано Каруану, в 2021-м — россиянина Яна Непомнящего.

Ранее в этом году Карлсен объявил об отказе защищать титул. Таким образом, в 2023 году в матче на первенство мира сыграют Непомнящий и китаец Дин Лижэнь, занявшие первые два места в турнире претендентов.

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