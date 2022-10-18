Нидерланды объявили о бойкоте конгресса FIG из-за допуска России и Беларуси

Голландская ассоциация гимнастики приняла решение бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на мероприятие делегаций из России и Беларуси, сообщает Inside the Games.
«Наше решение объясняется тем, что у российских и белорусских делегатов всё ещё есть возможность зарегистрироваться для участия в конгрессе. Мы поддерживаем позицию Европейской федерации гимнастики, которая единогласно отказалась от контактов с российской и белорусской федерациями. Нельзя вовлекать российских спортсменов и официальных лиц в международный спорт», — говорится в письме голландской ассоциации.
Нидерланды стали седьмой страной, объявившей о бойкоте. Ранее это сделали Украина, Норвегия, Польша, Эстония, Литва и Италия.
Конгресс пройдёт в Стамбуле (Турция) с 11 по 12 ноября.
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