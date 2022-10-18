Президент ФСГР отреагировал на бойкот Нидерландами конгресса FIG из-за России и Беларуси

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал новость о том, что голландская федерация приняла решение бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на мероприятие делегаций из России и Беларуси.
«В FIG входит 143 страны. Если даже восемь стран не будут участвовать, то кворум для принятия решения всё равно имеется, это первое. Во-вторых, у каждой федерации есть право участвовать или не участвовать.
Мне грустно, что своё участие в конгрессе коллеги политизируют. Мы продолжаем оставаться членами международной федерации, поэтому должны принимать участие во всех мероприятиях, организованных FIG. Массового бойкота нет», — цитирует Титова «РИА Новости Спорт».
Нидерланды стали седьмой страной, объявившей о бойкоте. Ранее это сделали Украина, Норвегия, Польша, Эстония, Литва и Италия.
Конгресс пройдёт в Стамбуле (Турция) с 11 по 12 ноября.
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