России и Беларуси разрешили посетить генассамблею АНОК, несмотря на угрозу бойкота Латвией
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Исполнительный совет Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) подтвердил, что России и Беларуси будет разрешено присутствовать на генеральной ассамблее, которая начнётся в Сеуле (Республика Корея) завтра, 19 октября. Об этом сообщает Inside the Games.
Исполнительный совет решил «продолжать следовать рекомендациям МОК (Международного олимпийского комитета. — Прим. «Чемпионата»)», который, как подчёркивается, по-прежнему признаёт и не приостановил деятельность НОК России и Беларуси.
Ожидаемое присутствие России и Беларуси на генеральной ассамблее АНОК вызвало разногласия среди европейских НОК. Вчера, 17 октября, Олимпийский комитет Латвии предупредил, что бойкотирует мероприятие, если на нём будут представлены Россия и Беларусь.
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