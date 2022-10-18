В Москве состоится исторический финал Кубка России по регби
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22 октября на «ВТБ-Арене» определится самый сильный регбийный клуб страны. В матче, который проводится при поддержке Департамента спорта города Москвы, встретятся два самых титулованных отечественных клуба: красноярский «Енисей-СТМ» и монинское «ВВА-Подмосковье». Год назад команды также сошлись в финале, тогда победу одержали красноярские регбисты со счётом 41:34. Всего на счету как «тяжёлой машины», так и «военлётов» по восемь побед в Кубке России.
Продажа билетов и подробная информация доступны на сайте мероприятия.
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