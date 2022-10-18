В Минспорте России рассказали о поддержке атлетов из регионов, вошедших в состав страны

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов рассказал о поддержке, которая оказывается спортсменам и тренерам из регионов, вошедших в состав страны.
30 сентября в состав Российской Федерации вошли Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.
«Совместно с МЧС России, органами исполнительной власти субъектов, руководителями спортивных учреждений, тренерами и спортивными функционерами было организовано проживание, питание и учебно-тренировочный процесс для групп спортсменов, сопровождающих и детей из ДНР и ЛНР. Администрация Севастополя организовала для спортсменов пребывание в МДЦ «Артек». Большую работу по размещению и поддержке спортсменов также провели Рязанская область, Пензенская область, Нижегородская область, Республика Северная Осетия – Алания, Краснодарский край, Курская область, Кировская область, Калужская область.
Я надеюсь, что общими скоординированными усилиями мы сможем поддержать тенденцию успешного начала работы со спортсменами с наших новых территорий», — приводит слова Байсултанова пресс-служба Минспорта РФ.
Спортсмены, прибывшие из ДНР и ЛНР, в том числе дети и юноши, активно участвуют в соревнованиях межрегионального и всероссийского уровня по самым разным видам спорта – плаванию, художественной гимнастике, дзюдо, самбо, спортивной борьбе, боксу, тайскому боксу, вольной борьбе, лёгкой атлетике, танцевальному спорту, скалолазанию, футболу, гандболу и пляжному волейболу. Паралимпийцы из ДНР выступили на летних Играх «Мы вместе. Спорт» в Сочи.
России предстоит обширная работа по восстановлению полноценной мирной жизни на территории новых регионов.
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