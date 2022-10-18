Почти половина молодых спортсменов узнают о допинге от тренеров

Ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) Тамара Михайлова, выступая на заседании экспертного совета по физической культуре и спорту на тему «Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним: будущее антидопингового сотрудничества», заявила, что, согласно последним исследованиям, почти половина молодых спортсменов узнают о допинге от своих тренеров.

«Такое происходит в период, когда у детей ещё нет достаточного уровня образования, общий культурный уровень низкий, поэтому они не думают о своём дальнейшем здоровье. Проводя исследование, их спрашивали, откуда они узнают о допинге. 45% информации идёт от тренера, 27% — из литературы, 18% информации дают врачи, присутствующие в сборной, и 10% узнали на стороне.

Сейчас надо обратить внимание на необходимость повышения уровня сознательности тренеров, на дисциплину и ответственность. Какие бы акты мы ни писали, наши спортсмены их не читают. Надо либо привлекать федерации, чтобы они отчитывались о том, что со спортсменами, которые переходят из юношеского возраста во взрослый, проводится соответствующая работа, либо решать вопрос уже на законодательном уровне — принимать акты, чтобы они [вовлекали спортсменов] с 10 лет, потому что в этом возрасте спортсмены могут входить в сборную команду страны», — приводит слова Михайловой ТАСС.