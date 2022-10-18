Бывшего бойца ММА подозревают в краже почти 2 млн у гандбольного клуба в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого в краже средств со счёта гандбольного клуба, сообщает «Фонтанка». Им оказался 39-летний местный житель Денис Комкин, более известный любителям ММА как тяжеловес по прозвищу Сибирский медведь. Шесть лет назад он решил сделать паузу в спортивной карьере.
Уголовное дело о краже в особо крупном размере было возбуждено после пропажи со счёта гандбольного клуба 1,8 млн рублей.
Сообщается, что Комкин занимался обнальным бизнесом и набирал клиентов через мессенджеры. По предварительной информации, дома в ходе обыска у него нашли и изъяли 112 банковских карт и шесть мобильных телефонов.
Комкин — мастер спорта по дзюдо, боевому самбо, чемпион Северо-Запада по боям без правил. Профессиональную карьеру он начал в 2003 году, в 2011-м стал известен тем, что показал характер: встал после нокдауна и одолел соперника. В 2016 году после десяти подряд поражений Комкин решил сделать паузу в карьере в ММА.
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