Олег Матыцин рассказал о проведении Международного фестиваля университетского спорта

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что в план перекрёстных Годов сотрудничества России и Китая в области физической культуры и спорта по распоряжению президента Владимира Путина будет включено проведение в 2023 году Международного фестиваля университетского спорта с участием сборных команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге.
«Россия готова к расширению форматов спортивного сотрудничества, созданию новых международных спортивных соревнований. Международный фестиваль университетского спорта откроет новые возможности для объединения на площадках Екатеринбурга активных и спортивных студентов со всего мира. Подобные мероприятия сплачивают народы и дарят позитивные эмоции на долгие годы, а также позволяют раскрыть новые спортивные таланты. Будем рады организовать такой запоминающийся спортивный праздник», – приводит слова Матыцина пресс-служба правительства РФ.
- 18 октября 2022
-
22:59
-
22:50
-
22:02
-
20:33
-
19:58
-
19:03
-
18:36
-
17:25
-
17:20
-
15:19
-
12:03
-
11:28
-
11:21
-
10:14
-
09:01
-
08:48
-
00:30
- 17 октября 2022
-
23:54
-
22:50
-
19:12
-
18:52
-
17:55
-
16:56
-
15:28
-
14:57
-
13:40
-
13:30
-
11:48
-
11:20
-
10:04
-
10:03
-
08:08
- 16 октября 2022
-
23:34
-
21:13
-
20:44