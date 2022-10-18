Олег Матыцин рассказал о проведении Международного фестиваля университетского спорта

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что в план перекрёстных Годов сотрудничества России и Китая в области физической культуры и спорта по распоряжению президента Владимира Путина будет включено проведение в 2023 году Международного фестиваля университетского спорта с участием сборных команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге.

«Россия готова к расширению форматов спортивного сотрудничества, созданию новых международных спортивных соревнований. Международный фестиваль университетского спорта откроет новые возможности для объединения на площадках Екатеринбурга активных и спортивных студентов со всего мира. Подобные мероприятия сплачивают народы и дарят позитивные эмоции на долгие годы, а также позволяют раскрыть новые спортивные таланты. Будем рады организовать такой запоминающийся спортивный праздник», – приводит слова Матыцина пресс-служба правительства РФ.