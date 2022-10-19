Иранская спортсменка, выступившая без хиджаба, опубликовала заявление

Иранская спортсменка Эльназ Рекаби, которая ранее выступила на соревнованиях по скалолазанию в Сеуле (Южная Корея) без хиджаба, сделала заявление. Напомним, девушка, решив выступить без хиджаба, нарушила тем самым закон Ирана от 1983 года, согласно которому женщинам, которые не прикрываются на публике, грозят уголовное преследование и штрафы.

По словам Рекаби, хиджаб случайно слетел с неё. Спортсменка в соцсетях принесла извинения за то, что «заставила всех волноваться».

«Из-за неудачного выбора времени и неожиданного призыва взобраться на стену мой головной убор случайно слетел», — приводит слова Рекаби ВВС, ссылаясь на её соцсети.

Также в её сообщении сказано, что она вернулась в Иран «вместе с командой по заранее согласованному графику».