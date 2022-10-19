Соперник скандального шахматиста Ханса Ниманна сломал короля во время партии. Видео
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На чемпионате США по шахматам случился забавный инцидент в партии с участием скандального гроссмейстера Ханса Ниманна, которого ранее обвинили в читерстве.
Сэм Севян, соперник Ниманна, случайно сломал фигуру короля, отломив ему верхушку. Соответствующее видео появилось в официальном «твиттере» чемпионата США.
Напомним, скандал с участием Ханса Ниманна начался в сентябре 2022 года, когда на этапе серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) он прервал беспроигрышную серию 16-го чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена из 53 партий, после чего тот снялся с соревнований. Когда на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup соперники встретились вновь, Карлсен нарочно сдался после второго хода.
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