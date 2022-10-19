Латвия бойкотировала генеральную ассамблею АНОК из-за участия России и Беларуси
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Представители Латвии не пришли на заседание генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) ввиду участия в мероприятии делегаций России и Беларуси. Об этом сообщает издание Inside the Games. Позавчера, 17 октября, Олимпийский комитет Латвии предупредил, что бойкотирует мероприятие, если на нём будут представлены Россия и Беларусь.
Также отмечается, что на заседании нет свободного места между делегатами Кувейта и Ливана, между которыми должна была отказаться Латвия.
Генеральная ассамблея АНОК проходит в Сеуле (Республика Корея).
Напомним, в настоящий момент российские спортсмены отстранены от международных соревнований решениями соответствующих международных федераций.
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