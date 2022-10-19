Президент МОК объяснил, почему спортивные организации России не попали под санкции

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему санкции организации не распространяются на российские и белорусские спортивные организации. Напомним, ранее МОК порекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

«Некоторые спрашивают, почему наши санкции не распространяются на российские и белорусские спортивные организации. Наш ответ — этот конфликт не был начат гражданами России, российскими атлетами, Олимпийским комитетом России или членами МОК из России. Санкции должны распространяться лишь на тех, кто за это ответственен.

Мы против такой полной политизации в спорте. Мы не будем более политичными, чем политики. В данный момент проходит генеральная ассамблея ООН в присутствии всех её участников, несмотря на то что некоторые страны находятся в состоянии конфликта», — приводит слова Баха «РИА Новости Спорт», ссылаясь на его слова, сказанные на пресс-конференции.

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?