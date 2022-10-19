Скобрев: заявление Баха о продлении санкций — ожидаемое решение в свете последних событий
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Двукратный призёр Олимпиады-2010 по конькобежному спорту Иван Скобрев прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.
«Хочется верить в лучшее, но продление нашего отстранения — это ожидаемое решение в свете последних событий. Я очень хотел бы, чтобы наши ребята снова начали выступать на международных соревнованиях, и чем раньше нас допустят, тем будет лучше для всех», — сказал Скобрев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее слова Баха прокомментировал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
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