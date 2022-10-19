Журова оценила предложения Шри-Ланки и Панамы снять санкции с российских спортсменов

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала предложения национальных олимпийских комитетов Шри-Ланки и Панамы снять санкции с российских спортсменов. Напомним, ранее МОК порекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

«Я считаю, что даже такие единичные голоса поддержки очень важны, ведь молчание говорит о том, что все единогласны в своём отношении к России. А это далеко не так. Кулуарно многие высказывают слова поддержки, но когда дело доходит до публичного пространства, они боятся говорить.

Никто не хочет оказаться под давлением, а также столкнуться с травлей в интернете. Легко проследить, что кто бы ни высказался в защиту российских спортсменов, он тут же сталкивается с жёстким прессингом. Поэтому люди предпочитают отмолчаться, ведь их напрямую эта ситуация никак не касается», — цитирует Журову «RT на русском».

