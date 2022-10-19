Россияне остались без наград АНОК за выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) вручила награды лучшим спортсменам зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Российские спортсмены остались без наград.
Вот кто победил в соответствующих номинациях: лучшая женская команда — сборная Канады по хоккею; лучшая мужская команда — сборная Швеции по кёрлингу; лучшая смешанная команда — американские сноубордисты Линдси Джекобеллис и Ник Баумгартнер; лучшая спортсменка — китайская фристайлистка Эйлин Гу; лучший спортсмен — южнокорейский шорт-трекист Тэ Хон Хван; специальный приз выдающемуся спортсмену — нидерландский конькобежец Свен Крамер.
Напомним, Россия завоевала шесть золотых медалей на ОИ-2022. Александр Большунов выиграл скиатлон и марафон, Анна Щербакова — женское одиночное катание; также были выиграны обе лыжные эстафеты и командные соревнования в фигурном катании.
- 19 октября 2022
-
14:40
-
14:36
-
14:10
-
13:01
-
12:41
-
12:07
-
11:01
-
10:25
-
09:33
-
09:21
-
09:09
-
06:52
-
06:28
- 18 октября 2022
-
22:59
-
22:50
-
22:02
-
20:33
-
19:58
-
19:03
-
18:36
-
17:25
-
17:20
-
15:19
-
12:03
-
11:28
-
11:21
-
10:14
-
09:01
-
08:48
-
00:30
- 17 октября 2022
-
23:54
-
22:50
-
19:12
-
18:52
-
17:55