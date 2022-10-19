Президент ОКР: мнение за отмену санкций против России звучит всё громче

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился впечатлениями от участия в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
«Первый день генеральной ассамблеи АНОК выдался непростым. Как и ожидалось. Звучала и маргинальная риторика в адрес России от отдельных участников мероприятия.
Однако главный итог, на мой взгляд, — это позиция подавляющего большинства НОКов о недопустимости дискриминации спортсменов по политическим мотивам. Она прозвучала достаточно чётко. Это подтвердил и президент МОК Томас Бах, который дал убедительный ответ на радикальные выпады в адрес россиян и белорусов.
Наша делегация в Сеуле проводит большое количество рабочих встреч с коллегами из МОК, НОКов других стран, руководителями международных федераций. Мы обсуждаем широкий круг вопросов актуальной повестки и последовательно разъясняем всем, с кем общаемся, нашу позицию. Видим, что наши доводы в подавляющем большинстве случаев понимают и принимают.
И мы благодарны за поддержку всем, кто публично высказывается за отмену санкций в отношении наших спортсменов. И это мнение звучит всё громче», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
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