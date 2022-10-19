Отец волейболистки обратился к матери трансгендера, зашедшего в женскую раздевалку

Трэвис Аллен, отец юной американской волейболистки Блейк Аллен, задал вопрос матери трансгендерного спортсмена, который зашёл в женскую раздевалку.

Инцидент случился в Вермонте (США). Спортсменки просили трансгендера уйти, но он не сделал этого сразу. Он стоял в углу и смотрел на девушек, пока они переодевались, заставляя их чувствовать себя неловко, сообщает The Daily Signal.

«Я отец девочки, которая, как вы утверждаете, якобы выдумала историю для привлечения внимания. Но дело в том, что ваш сын наблюдал, как моя дочь и несколько других девушек переодеваются в раздевалке. У него было бесплатное шоу, а их права нарушались.

Вы думаете, что это прекрасно и модно. Интересно, как бы вы себя чувствовали, если бы я увидел, как вы раздеваетесь?» — написал Трэвис Аллен в своих социальных сетях, обращаясь к матери трансгендера.