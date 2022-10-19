Глава НОК Дании: не сбалансированно не допускать спортсменов, но разрешать присутствие ОКР

Глава олимпийского комитета Дании Ганс Наторп высказался о резкой реакции президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на озвученное им предложение о недопуске российских представителей до участия в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
В ответ на призыв отстранить российское спортивное руководство Бах заявил, что для МОК не существуют русские и датчане, а есть только спортсмены и спортивные организации. «Мы не будем всех стричь под одну гребёнку из-за действий, которые предпринимают их правительства», — сказал Бах.
«Думаю, что демократия подразумевает возможность иметь разные мнения, и не согласен с тем, что мы налагаем санкции на спортсменов, но позволяем участвовать политикам.
Диалог можно вести по-разному. Считаю спортсменов ключевыми фигурами, играющими самую важную роль в том, что мы делаем. И было бы намного проще, если бы те, кто абсолютно не несёт ответственности за ситуацию, обсуждали, как снять с них отстранение. Если бы при этом мы заняли более жёсткую позицию в отношении российских спортивных лидеров и политиков.
С моей точки зрения, не сбалансированно не допускать спортсменов к соревнованиям, но разрешать присутствие ОКР», — приводит слова Наторпа Inside the Games.
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