Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли в Москве «Динамо» и лидируют в ЧР

Завершились матчи игрового дня предварительного этапа чемпионата России в мужской волейбольной Суперлиге. Самой напряжённой получилась встреча в Новосибирске, где местный «Локомотив» на тай-брейке уступил казанскому «Зениту» со счётом 2:3 (29:27, 25:23, 21:25, 21:25, 6:15).

Первое поражение в сезоне потерпело московское «Динамо», на своей площадке проигравшее «Зениту» из Санкт-Петербурга — 1:3 (23:25, 25:17, 21:25, 23:25).

Команда из Северной столицы и «Факел» одержали четвёртые победы в текущем первенстве и уверенно возглавляют турнирную таблицу.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 4-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) – «Строитель» (Минск) — 3:0 (25:20, 25:11, 25:20).

«Газпром-Югра» (Сургут) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (27:25, 26:24, 25:18).

«Урал» (Уфа) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (31:29, 29:27, 25:18).

«Енисей» (Красноярск) – «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:19, 25:16, 25:23).

«Нефтяник» (Оренбург) – «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (12:25, 19:25, 18:25).

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (23:25, 25:17, 21:25, 23:25).

«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Казань) – 2:3 (29:27, 25:23, 21:25, 21:25, 6:15).