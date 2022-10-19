Британскую бегунью Макколган лишили рекорда Европы из-за ошибки в длине дистанции

Рекорд Европы и национальный рекорд Великобритании, установленный бегуньей Эйлиш Макколган на дистанции 10 км, был аннулирован спустя 2,5 недели после забега Great Scottish Run. Это время потребовалось организаторам, чтобы установить, что при составлении маршрута они пропустили две улицы в Глазго, поэтому длина трассы оказалась на 150 метров короче положенной.

«Недавно нам стало известно о несоответствии трассы на 10 км на Great Scottish Run в этом году. После внутреннего расследования мы установили, что не хватило 150 м. Недостаток длины был полностью связан с человеческим фактором», — приводит слова представителя организаторов Daily Mail.

Сообщается, что Макколган, которая уже улетела отдыхать на Сейшелы, принесли извинения.

31-летняя Макколган трижды представляла сборную Великобритании на Олимпийских играх и выиграла золото на Играх Содружества 2022 года в Бирмингеме, она является трёхкратным призёром чемпионатов Европы на дистанциях 5 и 10 км.