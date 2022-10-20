Ирина Винер отреагировала на слова президента МОК о продлении санкций против россиян

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.
«Меня это абсолютно не касается. У нас всё хорошо. Мы проводим свои соревнования, как внутренние, так и со странами, которые входят в БРИКС и ШОС. С Китаем у нас запланировано в этом году 500 мероприятий. Си Цзиньпин и Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Нужно делать альтернативу Олимпийским играм и не обращать никакого внимания на то, что там происходит в МОК», — приводит слова Винер «RT на русском».
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