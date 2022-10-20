Магнус Карлсен потерпел поражение в полуфинале Aimchess Rapid

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен потерпел поражение в полуфинале турнира Aimchess Rapid от 24-летнего польского гроссмейстера Ян-Кшиштофа Дуды.
Дуда дважды обыграл Карлсена белыми фигурами во второй и четвёртой партиях. В финале польский гроссмейстер встретится с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, который, в свою очередь, в полуфинале одолел венгра Рихарда Раппорта.
Ян-Кшиштоф Дуда прокомментировал победу над действующим чемпионом мира.
«Конечно, я очень счастлив. Победа над Магнусом, вероятно, самое прекрасное чувство, которое вы можете испытывать при игре в шахматы», — цитирует Дуду Chess Base.
Напомним, ранее Магнус Карлсен отказался защищать звание чемпиона мира по шахматам. Таким образом, в 2023 году в матче на первенство мира сыграют Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, занявшие первые два места в турнире претендентов.
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