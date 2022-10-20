Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Магнус Карлсен потерпел поражение в полуфинале Aimchess Rapid

Магнус Карлсен потерпел поражение в полуфинале Aimchess Rapid
Комментарии

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен потерпел поражение в полуфинале турнира Aimchess Rapid от 24-летнего польского гроссмейстера Ян-Кшиштофа Дуды.

Дуда дважды обыграл Карлсена белыми фигурами во второй и четвёртой партиях. В финале польский гроссмейстер встретится с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, который, в свою очередь, в полуфинале одолел венгра Рихарда Раппорта.

Ян-Кшиштоф Дуда прокомментировал победу над действующим чемпионом мира.

«Конечно, я очень счастлив. Победа над Магнусом, вероятно, самое прекрасное чувство, которое вы можете испытывать при игре в шахматы», — цитирует Дуду Chess Base.

Напомним, ранее Магнус Карлсен отказался защищать звание чемпиона мира по шахматам. Таким образом, в 2023 году в матче на первенство мира сыграют Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, занявшие первые два места в турнире претендентов.

«Победа над Магнусом особенная, но гордиться нечем». 16-летний юнец сокрушил чемпиона мира «Победа над Магнусом особенная, но гордиться нечем». 16-летний юнец сокрушил чемпиона мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022