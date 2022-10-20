Глава НОК Дании назвал выступление Позднякова пропагандой и покинул зал

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Дании Ханс Наторп покинул зал в ходе выступления президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Мероприятие проходит на этой неделе в Сеуле (Республика Корея).

«Я уважаю тот факт, что глава ОКР является председателем комиссии. Но я счёл видеопрезентацию неприемлемой пропагандой, поэтому решил покинуть комнату. Я чувствовал, что оказался не в том месте и не в то время, поэтому не смог остаться. Я чувствовал себя неловко», — приводит слова Наторпа Inside the Games.

Напомним, в настоящий момент российские спортсмены отстранены от международных соревнований в соответствии с рекомендациями МОК.