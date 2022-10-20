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Призёр Олимпиады-2014 в Сочи, получивший повестку в военкомат, избежал мобилизации

Призёр Олимпиады-2014 в Сочи, получивший повестку в военкомат, избежал мобилизации
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Российский саночник Владислав Антонов, который на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи завоевал серебро в эстафете, не попал под мобилизацию. Об этом рассказал начальник сборной России по санному спорту Артём Петраков. Ранее Антонов получил повестку в военкомат.

«Владислав предоставил в военкомат необходимые документы, которые мы подготовили в федерации, а также справку из клуба ЦСКА. После сверки всех документов ему сказали, что он не попадает под условия частичной мобилизации.

Сейчас Антонов в Красноярске занимается по индивидуальной программе, а с 7 ноября вместе с командой на сборе в Сочи продолжит подготовку к зимнему сезону», — приводит слова Петракова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.

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