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В ОКР оценили поведение главы НОК Дании, покинувшего зал во время выступления Позднякова

В ОКР оценили поведение главы НОК Дании, покинувшего зал во время выступления Позднякова
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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал новость о том, что глава Национального олимпийского комитета (НОК) Дании Ханс Наторп покинул зал в ходе выступления президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Мероприятие проходит на этой неделе в Сеуле (Республика Корея).

«Где Дания в табели о рангах олимпийского движения, а где Россия? Олимпийское движение и Олимпийские игры спокойно переживут отсутствие Дании, а отсутствие Российской Федерации будет ударом. Нужно отметить, что в олимпийском движении более 200 стран, а уйти решился только один», — приводит слова Смирнова «РИА Новости Спорт».

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