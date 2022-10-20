В ОКР оценили поведение главы НОК Дании, покинувшего зал во время выступления Позднякова

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал новость о том, что глава Национального олимпийского комитета (НОК) Дании Ханс Наторп покинул зал в ходе выступления президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Мероприятие проходит на этой неделе в Сеуле (Республика Корея).

«Где Дания в табели о рангах олимпийского движения, а где Россия? Олимпийское движение и Олимпийские игры спокойно переживут отсутствие Дании, а отсутствие Российской Федерации будет ударом. Нужно отметить, что в олимпийском движении более 200 стран, а уйти решился только один», — приводит слова Смирнова «РИА Новости Спорт».