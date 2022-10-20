В США отстранили ещё одного тренера, выступившего против трансгендера в женской раздевалке

Футбольный тренер-доброволец в школе штата Вермонта (США) Джон Хелфант был уволен после выступления против трансгендерного спортсмена.

Школа заявила, что Хелфант отстранён, поскольку не предоставил отпечатки пальцев, хоть и давно работал тренером. Мужчина убеждён, что его сняли с работы именно из-за слов про студента, который идентифицирует себя как трансгендер и использует раздевалку для девочек. Тренер в недавнем интервью подчёркивал, что трансгендерный спортсмен не должен находиться в женской раздевалке.

«Мы как нация боремся за права женщин около 100 лет. Я думаю, что это вторжение в права женщин, просто в другой форме», — приводит слова Хелфанта Daily Signal.

Напомним, в школе разгорелся скандал из-за того, что трансгендерный спортсмен зашёл в женскую раздевалку и смотрел на девушек, пока они переодевались. Девушки чувствовали неловкость и просили его уйти, но он не сразу сделал это. Одна из девушек, которая присутствовала в раздевалке, пожаловалась на студента-трансгендера и обратилась к общественности. Её поддержали партнёрши по команде, а также отец-тренер, которого затем уволили.