5-кратная чемпионка ОИ Давыдова, покинувшая Россию, решила не отказываться от гражданства
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Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, которая уехала из России в сентябре, решила не отказываться от российского гражданства. Об этом сообщила ответственный секретарь Федерации синхронного плавания России Валентина Немогаева.
«Мне неизвестны причины её отъезда из страны. Единственный вопрос, который я задала, — а отказываются ли они от российского гражданства? Она мне написала, что от гражданства не отказывается. И что это не значит, что они уехали навсегда», — цитирует Немогаеву ТАСС.
Ранее о ситуации с Давыдовой высказалась трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.
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