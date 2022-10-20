5-кратная чемпионка ОИ Давыдова, покинувшая Россию, решила не отказываться от гражданства

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, которая уехала из России в сентябре, решила не отказываться от российского гражданства. Об этом сообщила ответственный секретарь Федерации синхронного плавания России Валентина Немогаева.

«Мне неизвестны причины её отъезда из страны. Единственный вопрос, который я задала, — а отказываются ли они от российского гражданства? Она мне написала, что от гражданства не отказывается. И что это не значит, что они уехали навсегда», — цитирует Немогаеву ТАСС.

Ранее о ситуации с Давыдовой высказалась трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

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