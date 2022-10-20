Школа, где трансгендеру разрешают переодеваться с волейболистками, пожаловалась на угрозы

В школу штата Вермонт (США), в которой трансгендеру разрешают переодеваться с волейболистками, поступают телефонные угрозы. Об этом сообщил школьный суперинтендант.

«У нас снова было несколько угрожающих телефонных звонков со всех штатов нашей страны. Нет заслуживающих доверия угроз, но из-за чрезмерной осторожности мы укрепили безопасность в округе», — приводит слова суперинтенданта Daily Signal.

Напомним, в школе разгорелся скандал по причине того, что трансгендерный спортсмен зашёл в женскую раздевалку и наблюдал за девушками, пока они переодевались. Девушки чувствовали себя неловко и просили его выйти, однако он не сразу сделал это. Одна из девушек, присутствующая в раздевалке, пожаловалась на студента-трансгендера и обратилась к общественности. Её поддержали партнёрши по команде, а также отец-тренер, который затем был уволен.