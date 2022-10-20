Мать волейболиста-трансгендера, смутившего девушек в раздевалке, выступила с заявлением

Мо Сивви, мать волейболиста-трансгендера, смутившего девушек в раздевалке школы Вермонта (США), выступила с заявлением.



Скандал разгорелся после того, как трансгендерный спортсмен зашёл в женскую раздевалку и смотрел на девушек, пока они переодевались. Девушки чувствовали себя неловко и просили его уйти, но он не сразу сделал это. Одна из девушек пожаловалась на студента-трансгендера и обратилась к общественности.



«После нескольких недель выступления за школьную команду Эмеди зашла в раздевалку и встретила много гнева, испытала то, что никогда не испытывала прежде. В прессе появлялась информация, что моя дочь подверглась харассменту и запугиванию. Школа решила провести расследование, ход которого не выносят на публику. Так что это просто инцидент, которым занимаются. Кое-кто объединился с сайтом, и они сделали очень грязную бомбу. В итоге появилась эта статья – отсюда и вся история.



Эмеди хорошо справляется с тем, что на неё навалилось. Она натыкалась на статьи и говорила мне: «Эй, я увидела материал в прессе и расстроилась». Она принимает удар и стремится просто жить своей жизнью. Она просто 14-летняя девочка, которая хочет быть в спортивной команде. Рада, что произошедшее не убило в ней интерес к спорту.



Родителям и членам сообщества, которые пытаются сексуализировать это и исказить факты, я посоветую пройти терапию. Вы просто не понимаете разницу между полом и гендером. Вы запутались в своей самоидентификации и своих травмах. Может, с вами что-то случилось в раздевалке 30 лет назад. Когда я 30 лет назад бывала в раздевалке, мы просто быстренько и неловко меняли футболки и выходили. Не было такого, что мы голыми по раздевалке бегали. Поэтому я не понимаю, какую там угрозу люди увидели», — сказала Мо Сивви в подкасте Vermont Edition.

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