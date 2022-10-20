На уроках физкультуры в школе будут изучать лапту

До конца 2022 года для российских школ будет разработан ещё один модуль предмета «Физическая культура», который будет посвящён национальному виду спорту – лапте, сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

Это предложение было высказано в рамках встречи учителей, тренеров спортивных секций, педагогов дополнительного образования с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым и министром спорта Олегом Матыциным в рамках Всероссийского форума школьных спортивных клубов. Мероприятие проходит в Казани на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.

Для средних школ уже разработано 10 образовательных модулей, в том числе по плаванию, футболу, хоккею, регби, самбо, дзюдо, шахматам. В этом году подготовлено ещё семь дополнительных модулей: бадминтон, фитнес-аэробика, подвижные шахматы, триатлон, флорбол, лёгкая атлетика и другие. В следующем году планируется разработать модули по скалолазанию, биатлону, теннису, роллер-спорту.

Учителя физкультуры на форуме в Казани поблагодарили за внимание к своей учебной дисциплине, а также предложили сделать отдельный модуль по национальному виду спорта – лапте. Министр просвещения поддержал эту инициативу, заявив, что соответствующий модуль может появиться до конца года.