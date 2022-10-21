Дарья Клишина рассказала, сколько кг сбросила после родов

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, сколько килограммов ей удалось сбросить после родов. По словам спортсменки, она похудела на 12 кг.
«Минус 12 кг после родов. Можно смело увеличивать нагрузку и двигаться дальше», — написала Клишина в своих социальных сетях.
Напомним, 26 июня 31-летняя Клишина во второй раз стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает. Первого сына Клишина родила в 2018 году.
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, досрочно завершила выступления и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, в активе Клишиной есть бронза чемпионата Европы — 2014.
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