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На чьей вы стороне в конфликте Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна?

На чьей вы стороне в конфликте Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна?
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В октябре в шахматном мире разразился скандал, фигурантами которого стали 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и 19-летний американский шахматист Ханс Ниманн. Всё началось с того, что Карлсен обвинил Ниманна в читерстве. Тот, однако, не согласился с обвинениями, вскоре после чего подал в суд на чемпиона и потребовал не менее $ 100 млн за ущерб репутации.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «На чьей вы стороне в конфликте Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна?»

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.

Напомним, ранее Магнус Карлсен отказался защищать звание чемпиона мира по шахматам. Таким образом, в 2023 году в матче на первенство мира сыграют Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, занявшие первые два места в турнире претендентов.

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