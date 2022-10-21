«Чемпионат» совместно со Sminex запустил подкаст о спортивных объектах в современных домах

«Чемпионат» запустил новый видеоподкаст совместно с компанией Sminex.
В первом выпуске ведущие, эксперт в сфере недвижимости Валерия Мозганова и редактор раздела «Фитнес» на «Чемпионате» Марго Иванникова, вместе с гостем подкаста, директором по продажам Sminex и триатлетом Иваном Обуховым, обсудили эволюцию спортивных пространств в современных домах, роль здорового образа жизни в корпоративной культуре и стандарт FIT LAB.
Смотрите и слушайте выпуск там, где удобно:
— на YouTube;
— в плеере VK;
— в Apple Podcasts;
— в Google Podcasts;
— в Podster.
Таймкоды выпуска:
01.00 — 02.42 — о личной спортивной вовлечённости Ивана Обухова и его занятиях триатлоном;
02.42 — 04.52 — о спорте в компании Sminex;
04.52 — 09.03 — о клиентских запросах в области спорта и важности фитнеса в шаговой доступности;
09.03 — 14.47 — о стандарте FIT LAB и его пяти правилах;
14.47 — 18.54 — о наборе тренажёров и инфраструктуре фитнес-центров в проектах Sminex;
18.54 — 20.32 — о спортивной инфраструктуре клубных домов на примере «Чистых прудов»;
20.32 — 23.13 — о стандарте Friends Lab;
23.13 — 24.08 — о стоимости создания спортивной инфраструктуры в девелоперском проекте;
24.08 — 25.40 — о дизайне фитнес-клубов Sminex;
25.40 — о дополнительной инфраструктуре фитнес-центров (лобби, салон красоты, бассейн и так далее) и внешней инфраструктуре для ЗОЖ;
31.10 — о перспективах компании.
- 21 октября 2022
-
13:27
-
12:49
-
10:01
-
08:36
-
02:54
- 20 октября 2022
-
23:30
-
23:07
-
21:33
-
21:12
-
18:54
-
16:35
-
13:38
-
13:29
-
12:44
-
11:53
-
11:44
-
10:42
-
09:19
-
08:55
-
08:11
-
00:21
- 19 октября 2022
-
23:58
-
22:57
-
21:48
-
21:07
-
19:54
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
14:40
-
14:36
-
14:10
-
13:01
-
12:41
-
12:07