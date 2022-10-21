«Чемпионат» совместно со Sminex запустил подкаст о спортивных объектах в современных домах

«Чемпионат» запустил новый видеоподкаст совместно с компанией Sminex.

В первом выпуске ведущие, эксперт в сфере недвижимости Валерия Мозганова и редактор раздела «Фитнес» на «Чемпионате» Марго Иванникова, вместе с гостем подкаста, директором по продажам Sminex и триатлетом Иваном Обуховым, обсудили эволюцию спортивных пространств в современных домах, роль здорового образа жизни в корпоративной культуре и стандарт FIT LAB.

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Таймкоды выпуска:

01.00 — 02.42 — о личной спортивной вовлечённости Ивана Обухова и его занятиях триатлоном;

02.42 — 04.52 — о спорте в компании Sminex;

04.52 — 09.03 — о клиентских запросах в области спорта и важности фитнеса в шаговой доступности;

09.03 — 14.47 — о стандарте FIT LAB и его пяти правилах;

14.47 — 18.54 — о наборе тренажёров и инфраструктуре фитнес-центров в проектах Sminex;

18.54 — 20.32 — о спортивной инфраструктуре клубных домов на примере «Чистых прудов»;

20.32 — 23.13 — о стандарте Friends Lab;

23.13 — 24.08 — о стоимости создания спортивной инфраструктуры в девелоперском проекте;

24.08 — 25.40 — о дизайне фитнес-клубов Sminex;

25.40 — о дополнительной инфраструктуре фитнес-центров (лобби, салон красоты, бассейн и так далее) и внешней инфраструктуре для ЗОЖ;

31.10 — о перспективах компании.