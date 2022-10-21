Sminex: самая востребованная инфраструктура в новых домах — спортивная

Директор по продажам Sminex Иван Обухов в выпуске нового видеоподкаста «Чемпионата» рассказал, какие инфраструктурные объекты в домах бизнес-класса больше всего хотят видеть покупатели квартир в Москве.
«Опросы показали, что самыми востребованными оказались объекты спортивного назначения. В топ-10 таких половина, причём они возглавляют рейтинг. Первое место — спортивная площадка, далее идут воркаут, помещение для хранения велосипедов и фитнес только для жителей.
Достаточно интересная история с помещением для хранения велосипедов. Вроде Москва — это не Амстердам, но при этом мы видим, что на это у людей есть запрос не только в сегменте бизнес-класса, но и в классе элит», — сказал он.
Смотрите и слушайте выпуск там, где удобно:
— на YouTube;
— в плеере VK;
— в Apple Podcast;
— в Google Podcasts;
— в Podster.
- 21 октября 2022
-
16:00
-
16:00
-
15:35
-
15:00
-
14:04
-
13:27
-
12:49
-
10:01
-
08:36
-
02:54
- 20 октября 2022
-
23:30
-
23:07
-
21:33
-
21:12
-
18:54
-
16:35
-
13:38
-
13:29
-
12:44
-
11:53
-
11:44
-
10:42
-
09:19
-
08:55
-
08:11
-
00:21
- 19 октября 2022
-
23:58
-
22:57
-
21:48
-
21:07
-
19:54
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
14:40