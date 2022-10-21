Sminex: самая востребованная инфраструктура в новых домах — спортивная

Директор по продажам Sminex Иван Обухов в выпуске нового видеоподкаста «Чемпионата» рассказал, какие инфраструктурные объекты в домах бизнес-класса больше всего хотят видеть покупатели квартир в Москве.

«Опросы показали, что самыми востребованными оказались объекты спортивного назначения. В топ-10 таких половина, причём они возглавляют рейтинг. Первое место — спортивная площадка, далее идут воркаут, помещение для хранения велосипедов и фитнес только для жителей.

Достаточно интересная история с помещением для хранения велосипедов. Вроде Москва — это не Амстердам, но при этом мы видим, что на это у людей есть запрос не только в сегменте бизнес-класса, но и в классе элит», — сказал он.

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