Карпов оценил действия Ниманна, подавшего в суд на Карлсена и требующего $ 100 млн

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал новость о том, что американский шахматист Ханс Ниманн направил в суд жалобу на действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, который обвинил его в мошенничестве. 19-летний шахматист требует компенсации в размере не менее $ 100 млн.

«В Америке всё возможно. Американские суды не ограничены в своих решениях. Помню, была история, какая-то дама обожглась, выпивая кофе, и засудила заведение на несколько миллионов долларов.

Я не знаю, откуда такая уверенность у Ниманна в успехе этого дела, так как уже нашлось множество его партий, которые под вопросом. Во множестве из них даже доказано, что он жульничал. Но ему это выгодно, так как это реклама на весь мир, он судится с чемпионом мира. Чем закончится, я не знаю, но иногда американские суды выносят удивительные решения», — цитирует Карпова ТАСС.