Сергей Карякин: я за то, чтобы Ниманн чуть-чуть приструнил этих людей

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость о том, что американский шахматист Ханс Ниманн направил в суд жалобу на действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, который обвинил его в мошенничестве. 19-летний шахматист требует компенсации в размере не менее $ 100 млн.

«Скажу честно, понять Ниманна можно. Мы не знаем, было с его стороны читерство или нет. Это ничем не доказано. Он имеет полное право защищать честь и достоинство в суде, — сказал Карякин. — Считаю, что в американских судах у него есть шансы. Не знаю насчёт 100 млн, но какую-то компенсацию он может получить.

В целом я за то, чтобы он чуть-чуть приструнил этих людей, так как они позволяют себе высказывать слишком жёсткие, недоказуемые обвинения в его адрес, — продолжил Карякин. — Я смотрел только что завершившийся чемпионат США. Там Ниманна полностью обыскивали, у него не было возможности читерить и он играл достойно. Он не такой слабый шахматист, как его рисуют, он приличный игрок. Думаю, у него перспективное шахматное будущее», — цитирует Карякина ТАСС.