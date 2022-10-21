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Покупателям квартир в новых домах Москвы наиболее интересны совместные занятия спортом

Покупателям квартир в новых домах Москвы наиболее интересны совместные занятия спортом
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Покупатели квартир бизнес-класса проявляют высокий интерес к совместным занятиям спортом со своими будущими соседями. Об этом рассказал директор по продажам Sminex Иван Обухов в выпуске нового видеоподкаста «Чемпионата».

«Опрос будущих жителей нашего дома «Достижение» показал, что из всех совместных активностей на территории дома больше всего востребованы занятия спортом: игры в волейбол, бадминтон, пинг-понг, фитнес, йога, прогулки, пробежки.

Мы разработали специальный стандарт FRIEND’S LAB, чтобы соседи знакомились, общались, проводили время вместе. Для этого на территории наших домов есть общественные гостиные – специальные комьюнити-центры, где жители могут встречаться и участвовать в совместных активностях. Комьюнити-менеджер помогает с организацией таких мероприятий», — сказал он.

Смотрите и слушайте выпуск там, где удобно:

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Источник: «Чемпионат»

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