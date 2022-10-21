Определён самый большой фитнес-клуб в элитных домах Москвы

По данным аналитиков Sminex, условия для занятий спортом есть только в половине из 42 элитных домов, находящихся в продаже. Фитнес-клуб только для жителей представлен в 19 проектах. Самый большой из них площадью 800 кв. м – в доме «Лаврушинский», который находится в 1 км от Кремля. В этом же доме находится самый большой двор-парк на элитном рынке площадью 1,4 га, что позволило создать здесь самую крупную территорию для занятия спортом на свежем воздухе: воркаут-зона во дворе-парке вместе с пространством для йоги и медитации занимает 134 кв. м.
«Мы создали в «Лаврушинском» насыщенную инфраструктуру для здорового образа жизни по стандарту FIT LAB: спортзал с премиальными тренажёрами для всех группы мышц, 25-метровый бассейн с хот-табом, сауной и хаммамом, воркаут-зона, пространство для йоги и медитации, а также полноценный спа-комплекс с beauty room и массажным кабинетом», — рассказал директор по продажам Sminex Иван Обухов в эфире нового видеоподкаста «Чемпионата».
Смотрите и слушайте выпуск там, где удобно:
— на Youtube;
— в плеере VK;
— в Apple Podcasts;
— в Google Podcasts;
— в Podster.
- 21 октября 2022
-
17:40
-
17:25
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:00
-
16:00
-
15:35
-
15:00
-
14:04
-
13:27
-
12:49
-
10:01
-
08:36
-
02:54
- 20 октября 2022
-
23:30
-
23:07
-
21:33
-
21:12
-
18:54
-
16:35
-
13:38
-
13:29
-
12:44
-
11:53
-
11:44
-
10:42
-
09:19
-
08:55
-
08:11
-
00:21
- 19 октября 2022
-
23:58
-
22:57
-
21:48
-
21:07