Определён самый большой фитнес-клуб в элитных домах Москвы

По данным аналитиков Sminex, условия для занятий спортом есть только в половине из 42 элитных домов, находящихся в продаже. Фитнес-клуб только для жителей представлен в 19 проектах. Самый большой из них площадью 800 кв. м – в доме «Лаврушинский», который находится в 1 км от Кремля. В этом же доме находится самый большой двор-парк на элитном рынке площадью 1,4 га, что позволило создать здесь самую крупную территорию для занятия спортом на свежем воздухе: воркаут-зона во дворе-парке вместе с пространством для йоги и медитации занимает 134 кв. м.

«Мы создали в «Лаврушинском» насыщенную инфраструктуру для здорового образа жизни по стандарту FIT LAB: спортзал с премиальными тренажёрами для всех группы мышц, 25-метровый бассейн с хот-табом, сауной и хаммамом, воркаут-зона, пространство для йоги и медитации, а также полноценный спа-комплекс с beauty room и массажным кабинетом», — рассказал директор по продажам Sminex Иван Обухов в эфире нового видеоподкаста «Чемпионата».

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