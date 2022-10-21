«У нас якобы вся страна в допинге». Спортсменка паралимпийской сборной – о санкциях

Член паралимпийской сборной России лыжница Акжана Абдикаримова высказалась на тему применения спортсменами допинга.

«100 процентов. Даже 200. Все 300. Я могу рассуждать только о том, о чём хорошо знаю. В нашей команде не было даже намёка на какой-то допинг. К нам допинг-офицеры ходили, как к себе на работу. Ни у кого из иностранных спортсменов, с кем я общаюсь, не берут пробы в таком количестве.

Конечно, мы не маленькие дети, понимаем, что проблема допинга есть во всём мире. Но мы же видим разницу: за границей попавшийся спортсмен то поцеловался с кем-то, то помаду не ту намазал, и ему всё сходит с рук. А у нас в команде ни одного случая, но мы всё равно никуда не едем, потому что у нас якобы вся страна в допинге. О чём можно говорить? Безусловно, это политическая история», — сказала Абдикаримова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Шитихиным и Михаилом Чесалиным.

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