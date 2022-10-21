Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«У нас якобы вся страна в допинге». Спортсменка паралимпийской сборной – о санкциях

«У нас якобы вся страна в допинге». Спортсменка паралимпийской сборной – о санкциях
,
Комментарии

Член паралимпийской сборной России лыжница Акжана Абдикаримова высказалась на тему применения спортсменами допинга.

«100 процентов. Даже 200. Все 300. Я могу рассуждать только о том, о чём хорошо знаю. В нашей команде не было даже намёка на какой-то допинг. К нам допинг-офицеры ходили, как к себе на работу. Ни у кого из иностранных спортсменов, с кем я общаюсь, не берут пробы в таком количестве.

Конечно, мы не маленькие дети, понимаем, что проблема допинга есть во всём мире. Но мы же видим разницу: за границей попавшийся спортсмен то поцеловался с кем-то, то помаду не ту намазал, и ему всё сходит с рук. А у нас в команде ни одного случая, но мы всё равно никуда не едем, потому что у нас якобы вся страна в допинге. О чём можно говорить? Безусловно, это политическая история», — сказала Абдикаримова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Шитихиным и Михаилом Чесалиным.

Полностью интервью читайте здесь:

«Нам шесть лет доказывали, что мы никто». Откровения звезды паралимпийского спорта России «Нам шесть лет доказывали, что мы никто». Откровения звезды паралимпийского спорта России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022