Ольга Хорошавцева: смотрела чемпионат мира и рыдала от того, что мы не участвуем

Победительница второго турнира Борцовской Лиги Поддубного в весовой категории до 57 кг Ольга Хорошавцева рассказала, с какими чувствами смотрела недавний чемпионат мира по спортивной борьбе, в котором россияне не принимали участия из-за отстранения.

Хорошавцева — двукратная чемпионка Европы, призёр чемпионатов мира.

«В сентябре прошёл чемпионат мира. Я его смотрела и рыдала от того, что мы не участвуем. Хочется поскорее вернуться на международную арену. Да, дома хорошо, дома создаются все условия, чтобы мы держали себя в форме и мотивировали, но всё равно тех эмоций, которые дают международные победы, не хватает. Хочется, чтобы мы поскорее участвовали везде, где положено», — приводит слова Хорошавцевой пресс-служба ФСБР.