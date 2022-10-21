Певица Zivert: когда я жила на Бали, в моей жизни появились йога и сёрфинг

Популярная исполнительница Zivert рассказала о роли спорта в её жизни.

«Я с детства всегда была спортивной. Родители водили меня на всевозможные кружки, кроме музыки почему-то. К ней я, видимо, должна была прийти сама, в осознанном возрасте. Я занималась танцами, в школе играла в баскетбол за женскую сборную, теннис был, фигурное катание, балет.



После этого появились и крепко осели в моей жизни йога и сёрфинг. Йога в какой-то момент занимала большой пласт моей жизни. Это был период, когда я жила на Бали. Там всё это ко мне пришло, а потом на какое-то время пропало из моей жизни просто потому, что началась музыкальная карьера. Вся моя энергия уходила в творчество: репетиции, танцы, шоу.



Совсем недавно я поняла, что даже при отсутствии времени я всё равно его нахожу, мне это просто необходимо. Я стала раньше вставать и 40 минут дома посвящать занятиям йогой. Для меня йога — это больше про ментальное, потому что физическая активность в моей профессии и так постоянно присутствует», — сказала Zivert в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наидой Саидовой.